SALVADOR

Agentes da Guarda Municipal são afastados após agressão a ambulante no Centro Histórico

O caso aconteceu na noite de quinta-feira (28) no Santo Antônio Além do Carmo

Publicado em 29 de março de 2024 às 21:23

Caso aconteceu na última quinta (28) Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Três agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Salvador foram afastados após uma denúncia de agressão contra um ambulante. O caso aconteceu na noite de quinta-feira (28), no Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador. Segundo a GCM, a guarnição participava de uma ação de apreensão realizada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) na região.

O incidente foi filmado pelas pessoas que estavam no local. A vítima seria um vendedor ambulante que teve a mercadoria apreendida. No vídeo é possível ver o homem sendo colocado contra a parede pelos guardas. Ele repetiu diversas vezes que estava trabalhando. Em entrevista à TV Bahia, o vendedor, identificado como Raul Neto, admitiu que não tinha a licença para vender no local, mas que em nenhum momento foi questionado sobre a autorização.

"Eles já chegaram retirando tudo e jogando minhas frutas no chão. Eles danificaram minha mesa e eu fiquei desesperado e deitei em cima. Ele me segurou pelo pescoço e me levou até o portão. Depois, outros dois guardas me imobilizaram e ele me deu três tapas. Depois do primeiro tapa eu questionei, porque não tenho motivo para estar apanhando. Ele me deu outro tapa e depois pegou a arma de choque e ficou me ameaçando. Ele disparava longe e encostava em mim quando estava desligado", afirmou.

A GCM informou que os agentes afastados deverão cumprir atividades administrativas durante o curso do processo. O caso foi levado a Corregedoria do órgão, onde será realizada a apuração do fato.

Confira a íntegra da nota da GCM:

A Guarda Civil Municipal de Salvador (GCM) afastou do serviço operacional os agentes envolvidos em uma ocorrência no Santo Antônio Além do Carmo na noite desta quinta-feira (28). A GCM ratifica o compromisso de apuração do fato envolvendo uma ocorrência no bairro do Santo Antônio Além do Carmo, após uma operação com a Semop.