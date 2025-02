AUMENTO

Agerba reajusta tarifas de embarque na rodoviária de Salvador; confira valores

Medida já entrou em vigor nesta sexta-feira (21)

Crianças com até 5 anos estão isentas do pagamento da tarifa de embarque. A agência ressaltou que as medidas adotadas visam a qualidade dos serviços de transporte no estado. O reajuste foi publicado por meio da Resolução Agerba nº 06, de 17 de fevereiro de 2025.>