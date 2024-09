IBGE

Agricultura baiana tem queda de R$ 2,8 bilhões em um ano

Os pesquisadores investigam 64 produtos em todos os municípios do país. São fontes as associações de produtores, órgãos públicos e entidades diversas ligadas à agricultura. Na Bahia, entre 2022 e 2023, a safra de grãos cresceu 12,2% e alcançou o recorde de 12,7 milhões de toneladas, porém, o valor gerado caiu 12,1% no período.

Apesar da queda, a Bahia manteve o 8º maior valor agrícola do Brasil. Mesmo perdendo valor, a soja se manteve como o produto agrícola com o maior valor gerado no estado (R$ 17,0 bilhões). Entre os produtos que mais cresceram de valor manga (mais R$ 615,5 milhões), algodão (mais R$ 480,9 milhões) e cacau (mais R$ 326,6 milhões) assumiram a liderança. A produção baiana representa 5,3% do total gerado pela atividade no país.

Dois municípios baianos ficaram entre os 20 com maior valor agrícola do país. São Desidério (R$ 7,8 bilhões), no Oeste do estado, ficou com o 2º lugar no ranking nacional , atrás apenas de Sorriso (MT), e Formosa do Rio Preto seguiu em 7º lugar (R$ 5,8 bilhões). Em 2023, Bahia retomou a liderança nacional na produção de cacau após cinco anos, com Ilhéus sendo o 4º maior produtor do país.