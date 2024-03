NOVIDADE

Ainda maior: saiba tudo sobre a nova loja da Ferreira Costa nos Barris

Nova unidade deverá ser inaugurada até quinta-feira (21); obras de acesso atrasaram a abertura

Publicado em 18 de março de 2024 às 15:23

Veja os detalhes da nova unidade em Salvador Crédito: Marina Silva/CORREIO

Os últimos ajustes estão sendo finalizados e a expectativa é que a nova unidade do Home Center Ferreira Costa seja inaugurada até a quinta-feira (21). É quando as obras da área de acesso serão finalizadas. A loja, localizada na Avenida Vale dos Barris, é a segunda maior da empresa no Brasil e possui 56 mil m² de área construída, sendo 13 mil m² apenas de salão de vendas. A unidade é 50% maior do que a localizada na Avenida Paralela.

Antes que a loja fosse aberta oficialmente para o público, jornalistas foram convidados para conhecer todos os detalhes da nova unidade da Ferreira Costa em Salvador. O estabelecimento conta com 80 mil itens, distribuídos em 38 categorias, e o investimento foi de R$100 milhões.

Nova loja da Ferreira Costa em Salvador é 50% maior do que a da Avenida Paralela Crédito: Marina Silva/CORREIO

São dois andares, sendo que no primeiro deles há um centro de compras, que terá 30 estabelecimentos comerciais, entre lojas e restaurantes. Sal e Brasa, Tempero da Fazenda e Lupo estarão funcionando após a inauguração. O estacionamento possui 768 vagas, além de oito pontos de recarga para carros elétricos, ambos são gratuitos.

Assim como a loja da Avenida Paralela, inaugurada em 2008, a nova unidade é dividida em setores de construção, utilidades, eletrodomésticos, móveis, entre outros. O segmento de pisos, um dos principais da empresa, conta com 1,8 mil modelos para pronta entrega. Há ainda uma área separada para itens de ferramentas, que conta com um caixa próprio para pagamentos.

Durante o evento, foi divulgado que mais uma Ferreira Costa será inaugurada em Lauro de Freitas. Apesar de o projeto estar em andamento, ela deverá começar a ser construída nos próximos dois anos. A rede já possui dois centros de distribuição na Bahia e mais um será construído em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

O objetivo é que as entregas de produtos em casa sejam feitas em menos tempo, segundo Conrado Ferreira Costa, diretor comercial do grupo. “Abriremos um centro de distribuição somente para produtos de entrega de produtos como móveis e eletrodomésticos. Vamos despachar dentro da grande Salvador, com o objetivo de entregar os produtos no dia seguinte e, com a evolução do serviço, até no mesmo dia”, disse.

Loja tem mais 1,8 mil opções de pisos para pronta entrega Crédito: Marina Silva/CORREIO

A Ferreira Costa nasceu em Pernambuco há 140 anos e tem atuação em cinco estados da região Nordeste do Brasil. Além da loja ser maior do que a inaugurada em 2008 em Salvador, a unidade busca atender a demanda de clientes de outros bairros da capital baiana. “São 13 mil m² de área de vendas, o que é quase 50% da unidade da Paralela [...] Nossa missão é facilitar a vida das pessoas ao oferecer a melhor experiência para que elas resolvam tudo de sua casa e negócios aqui”, completou Conrado Ferreira Costa.

Para equipar a loja, o empreendimento possui um depósito de dois andares. A expectativa é que 6 mil visitantes passem pelo espaço por dia. Cerca de 1 mil empregos diretos serão gerados pela unidade dos Barris. “Entre funcionários diretos, promotores de indústrias e as pessoas do mall serão cerca de 1 mil pessoas trabalhando diretamente na loja. Cada um dos empregos diretos gera, em média, outros cinco indiretos”, disse Guilherme Ferreira da Costa, diretor-superintendente do home center.