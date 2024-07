VIOLÊNCIA

Ajudante de pedreiro de 20 anos é encontrado morto em Feira de Santana

Crime aconteceu no bairro Novo Horizonte, em Feira de Santana

O ajudante de pedreiro Weldison Diego Nascimento Nunes, de 20 anos, foi encontrado morto, com marcas de tiros, no último domingo (28), no bairro Novo Horizonte, em Feira de Santana.