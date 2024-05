Alba impede acesso à galeria e servidores acompanham votação de reajuste pela TV

O presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Adolfo Menezes (PSD), impediu, nesta terça-feira (28), que servidores estaduais acompanhassem a votação do reajuste da categoria na galeria da Casa. Os funcionários públicos assistem a apreciação do texto pela televisão no Saguão Nestor Duarte.