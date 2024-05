Governo Jerônimo enfrenta teste de fogo na Alba com votação de reajuste e empréstimo

A Assembleia Legislativa da Bahia deve apreciar, nesta terça-feira (28), as duas matérias do governo

Com a base do governador Jerônimo Rodrigues (PT) insatisfeita, a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) tentará votar, nesta terça-feira (28), dois projetos governistas. O primeiro é do reajuste geral dos servidores de 4%, e o segundo trata do sétimo pedido de empréstimo feito pela gestão petista.

Os deputados ainda se queixam que integrantes do governo têm passado por cima deles. Os secretários, segundo os reclamantes, atendem os prefeitos e os vereadores sem sequer consultar os parlamentares, que são correligionários destes representantes municipais. O presidente da Alba, Adolfo Menezes (PSD), confirmou que há essa insatisfação no grupo petista, e atribuiu ao período pré-eleitoral.

O deputado estadual Marquinhos Viana (PV) disse que o governo não tem pagado as emendas parlamentares. “Da minha parte, não tem insatisfação. Mas o que os deputados estão cobrando é o normal, que é o pagamento das emendas. É normal a gente cobrar as emendas. É ano de eleição municipal, e a gente precisa atender aos municípios”, afirmou.

Votações

A outra matéria, que deve ser apreciada, é do sétimo pedido de empréstimo. No dia 24 de abril, o governo estadual enviou à Alba um pedido de empréstimo no valor de US$ 400 milhões, o que equivale a R$ 2 bilhões, para a Reconstrução e Desenvolvimento. A administração petista já acumula um total de R$ 3,7 bilhões em créditos. No mês passado, inclusive, Jerônimo conseguiu aprovar na Alba um pedido de R$ 400 milhões.