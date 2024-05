POLÍTICA

Sessão da Alba cai por falta quórum e projetos do governo ficam sem votar

Votação de reajuste salarial dos servidores estaduais deve ser votado na próxima terça-feira (28)

Da Redação

Publicado em 21 de maio de 2024 às 17:34

Plenário da Alba Crédito: Agência Alba

Com protesto de servidores públicos estaduais, a sessão da Assembleia Legislativa da Bahia desta terça-feira (21) caiu por falta de quórum. Por isso, dois projetos do governo ficaram sem votar: reajuste de 4% para os trabalhadores da administração direta e indireta do estado e mais um pedido de empréstimo do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

No dia 24 de abril, o governo estadual enviou à Alba um pedido de empréstimo no valor de US$ 400 milhões, o que equivale a R$ 2 bilhões, para a Reconstrução e Desenvolvimento. A administração petista já acumula um total de R$ 3,7 bilhões em créditos. No mês passado, inclusive, Jerônimo conseguiu aprovar na Alba um pedido de R$ 400 milhões.

Já o projeto de reajuste dos servidores foi encaminhado à Casa no dia 2 de maio. A matéria contempla a regulamentação e reajuste do auxílio refeição, reajuste complementar de 2,85% para carreiras com vencimento básico abaixo do salário-mínimo e a aplicação do piso nacional da educação – que será reajustado em 3,62%. Segundo o líder do governo, Rosemberg Pinto (PT), o projeto será votado na próxima terça-feira (28).

Uma emenda para alterar a proposta de reajuste para 10% foi apresentada, nesta terça-feira, pelo deputado estadual Alan Sanches (União Brasil), líder da oposição na Alba. “A gente considera que 4% é uma proposta muito mesquinha do governo, porque sequer oferece ganho real aos servidores. A gente vê o governo chegando a R$ 6 bilhões em pedidos de empréstimos em menos de um ano e meio, mas na hora cuidar do servidor não tem dinheiro. É lamentável”, afirmou Alan Sanches.