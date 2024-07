POLÍTICO

Aliado de Jerônimo recebe medalha de 'imbrochável' de Jair Bolsonaro

Antonio Brito quer ser candidato à presidência da Câmara e busca apoio do bolsonarismo

Da base do governador Jerônimo Rodrigues (PT), o deputado federal baiano Antonio Brito (PSD) recebeu do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a medalha de “imbrochável”. Brito quer ser candidato à presidência da Câmara e busca apoio do bolsonarismo.