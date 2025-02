EDUCATIVO

Alunos da Bahia assistem 'Ainda Estou Aqui' de graça

As exibições começaram na quarta-feira (19) no Cine Glauber Rocha

Carol Neves

Publicado em 20 de fevereiro de 2025 às 09:13

Alunos assistiram filme no Glauber Rocha Crédito: Memo Soul

Mais de oito mil estudantes da rede estadual de ensino da Bahia estão participando de sessões gratuitas do filme "Ainda estou aqui". O longa, que concorre ao Oscar nas categorias Melhor Filme, Atriz (Fernanda Torres) e Filme Internacional, está sendo exibido para estudantes do Ensino Médio Regular, Turno Noturno e Educação de Jovens e Adultos (EJA), com 3.200 alunos da capital e 5.500 do interior. A ação é promovida pela Secretaria da Educação do Estado (SEC) em parceria com a Fundação Pedro Calmon. >

As exibições começaram na quarta-feira (19) no Cine Glauber Rocha, na Praça Castro Alves, em Salvador, e contaram com a presença de 790 estudantes de dez escolas de Salvador e Lauro de Freitas. Após cada sessão, atividades pedagógicas relacionadas ao conteúdo do filme são realizadas nas escolas, incentivando a reflexão sobre o tema abordado.>

Para a professora Maihara Marques, que ensina História, a sessão foi uma oportunidade de ampliar os horizontes do conhecimento. “O cinema nos permite explorar outros espaços além da sala de aula. O filme aborda um tema histórico fundamental sobre a luta por democracia. Farei uma roda de conversa sobre a ditadura civil-militar para discutir o período de negação de direitos”, explicou.>

Thiago Gabriel Vidal, de 18 anos, estudante do 9º ano da EJA no Colégio Estadual Euricles de Matos, em Salvador, teve uma experiência marcante com o filme. “Na primeira vez que vi, assisti com meu pai. Hoje, vi com uma nova perspectiva e me impactei com a perseguição do exército aos políticos e estrangeiros vulneráveis da época”, contou.>

O filme "Ainda estou aqui", baseado no livro biográfico de Marcelo Rubens Paiva e dirigido por Walter Salles, retrata o desaparecimento e assassinato do ex-deputado e engenheiro Rubens Paiva durante a ditadura militar. A produção recebeu o prêmio de Melhor Roteiro no Festival de Veneza e garantiu o Globo de Ouro de Melhor Atriz de Drama para Fernanda Torres. >

No interior, o filme também está sendo exibido em praças cinematográficas de oito municípios em diferentes regiões do estado, como Sisal, Extremo Sul e Recôncavo, entre outros.>