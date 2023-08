Amantes da cultura japonesa investem até R$1 mil em fantasias para festival

Mateus Vasconcelos, Caio Andrade e Camille Gama, respectivamente. Crédito: Paula Fróes/ CORREIO

Guerreiras, monstros e animais encantados. No Festival da Cultura Japonesa Bon Odori, a fantasia invade a realidade por meio das pessoas vestidas com figurinos que representam os seus personagens preferidos, mais conhecidos como cosplays. Nesta sexta-feira (25), primeiro dia do evento que vai até domingo (27), no Parque de Exposições, em Salvador, as produções eram dignas de montagens cinematográficas.



Para representar com fidelidade o extravagante guerreiro Uzui Tengen, da série de mangá japonesa Demon Slayer, o estudante Mateus Vasconcelos, de 16 anos, gastou mais de R$ 1 mil. Ele afirma que parou até de contar. O valor foi investido para mandar esculpir as duas espadas e imprimir detalhes em 3D na bandana usada pelo personagem, por exemplo.

Depois de pelo menos oito anos comparecendo ao Bon Odori, foi a primeira vez que ele se fantasiou e se tornou uma atração. Diversas pessoas pediram para tirar fotos. “Eu comecei vendo Naruto, depois conheci outros animes e mangás e fiquei viciado. Gosto muito. A fantasia foi complicada, eu fui em um marceneiro, costureiro, sapateiro, em todos os ‘eiros’ que existem, mas valeu a pena”, contou.

Mateus Vasconcelos gastou mais de R$ 1 mil na fantasia. Crédito: Paula Froes / CORREIO

A estudante de design gráfico Camile Gama, 20, investiu um pouco menos, mas não poupou nos detalhes. Para dar vida à personagem Anna caçadora, do jogo Dead by Daylight, ela investiu R$ 200 e dois meses de dedicação. No entanto, o valor de performar um cosplay ultrapassa a quantia em dinheiro. Para ela, o ato significa liberdade.

“Eu venho desde 2018, mas só experimentei vir de fantasia no ano passado. É uma energia completamente diferente. As pessoas param você. Eu sou extremamente tímida, mas com a fantasia eu sinto que viro outra pessoa. Me sinto mais sociável. As pessoas querem falar comigo, tirar fotos, me sinto especial. Me liberta demais e eu aprendo com cada cosplay que eu faço”, disse Anna.

Com serras elétricas no lugar das mãos e do rosto humanos, o estudante Caio Andrade, 17, esbanjava simpatia com o figurino que representava o jovem Denji, do mangá e anime Chainsaw Man. A atração principal eram os dentes das serras que giravam com o impulso de um motor que Caio instalou nos acessórios. Assim como Camile, ele investiu R$ 200 no figurino, mas vê muito mais valor no produto.

“Escolhi o visual inusitado para mostrar que não é impossível fazer um cosplay, por mais complicado que ele seja. Eu amo fazer isso. Por mais simples que fique é algo que você se sente representado. Aqui tem EVA, papelão e um motor com solda básica de fios. Demorei dois meses para terminar”, afirmou Caio.

O clima asiático é presente do figurino à decoração do espaço. Entre as opções mais atrativas para os visitantes estava a comida tradicional. Na praça de alimentação, os valores variam entre R$10 e R$60. As opções são inúmeras. Entre elas, o onigiri de umeboshi e o chicken kare katsu. Segundo explica o proprietário de uma das barracas da praça de alimentação do Bon Odori, além de chefe de cozinha, Rui Omuro, o primeiro prato é feito com arroz oriental, com diversas opções de recheio.

O segundo é um caldo acompanhado de arroz oriental e frango frito. “O onigiri de umeboshi é o carro chefe. É muito batido em animes, desenhos, séries e filmes japoneses. Ele faz parte do cotidiano do japonês, por isso as pessoas batem o olho e já querem. Dá para dividir. Muita gente pede porções para experimentar diversos sabores”, contou Rui.

Rui segura onigiri de umeboshi e o chicken kare katsu, respectivamente. Crédito: Paula Fróes/ CORREIO

Não à toa, o oniri foi o prato escolhido pela estudante Hanna Oliveira, 19. “Eu comi no ano passado, quando vim pela primeira vez e retornei para experimentar. O recheio que eu escolhi foi de camarão, mas o de frango também é muito bom. Eu gosto e indico, porque não é algo que a gente come todos os dias”, disse ela, que foi aproveitar as atrações artísticas como apresentações de K-pop, danças orientais, workshops e disputas de artes marciais.

A feira com doces, acessórios, cosméticos e decorações orientais também foi uma atração à parte. Os preços das roupas e acessórios variam entre R$10 e R$350. O chinelo quadrado era o queridinho. O mais atrativo do que eles eram os doces japoneses, que variam entre R$1 e R$35. O mais pedido, era a bala azeda Super lemon, de R$30. Apesar de achar salgado, a estudante de psicologia Julia Lins, 23, decidiu investir no doce. “Eu vi em um filme, então vale a experiência”, justificou.

Este ano o festival comemora a 30ª edição do Bon Odori, uma comemoração popular que acontece sempre no verão japonês. Os ingressos no final de semana custam R$30 a inteira e R$15 a meia. No sábado e no domingo, o evento acontece das 10h às 22h. Há estacionamento disponível no local por R$30 fixo.

Programação

sábado (26)

11:00 - Abertura Bon Odori /Corpus

Line/Takeshi Dança tradicional japonesa

11:20 - Associação Kenko Taisso do

Brasil Ginástica para Saúde

11:45 - Grupo Kaito Shamidaiko Música Folclórica Japonesa

12:10 - Mágicos Edson e Kevin

Iwassaki Mágicos

12:45 - Isa Toyota e Takeshi Nishimura Cantores

13:00 - Paradise Jpop

13:15 - Escola de Língua Japonesa de

Salvador (ELJS) Dança tradicional japonesa

13:35 - Bruna Higs Cantora Pop

14:10 - Academia Corpus Line Dança

14:55 - Grupo Cultural Wado Taiko

15:20 - Abertura Oficial

16:25 - Yuriki no Kizuna Shishimai - Leão de Okinawa

16:40 - Grupo Cultural Wado Yosakoi Soran

17:10 - YAI Harmônic Shamisen e Cantores

17:45 - Yuriki no Kizuna Taiko de Okinawa

18:10 - Denilson Félix Cantor e Sanfoneiro - Anime song

18:45 - Joe Hirata Cantor

19:20 - Carol Valença Dubladora

19:55 - Concurso Miss Nikkey

domingo (27)

11:30 - Abertura Bon Odori ELJS/Isa

Toyota Dança tradicional japonesa

11:50 - Escola de Língua Japonesa de

Salvador (ELJS) Dança tradicional japonesa

12:10 - Grupo Cultural Wado Yosakoi Soram

12:40 - Team RuZ8 Jpop

12:55 - Isa Toyota e Takeshi Nishimura Cantores

13:10 - Associação Kenko Taisso do

Brasil Ginástica para Saúde

13:35 - Yuriki no Kizuna Grupo de percussão - Taiko de Okinawa

14:00 - Joe Hirata Cantor

14:35 - Academia Corpus Line Corpus

Line Dança

15:10 - Grupo Kaito Shamidaiko Música Folclórica Japonesa

15:35 - Coral Kosmos e Ateneu Musical Coral acompanhado do Ateneu Musical

15:55 - Yuriki no Kizuna Shishimai - Leões de Okinawa

16:10 - YAI Harmônics Cantores e Shamisen

16:45 - Mágicos Edson e Kevin Iwassaki Ilusionismo

17:20 - Takeshi Nishimura Cantor

17:35 - Denilson Félix Cantor e Sanfoneiro-Anime song

18:10 - LD muses Dança pop

18:25 - Concurso Cosplay Concurso

19:30 - Quabales Banda Grupo de Percussão

20:05 - Grupo Cultural Wado Grupo de percussão - Taiko

20:30 - Bruna Higs Cantora pop