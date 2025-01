VIVENDO SALVADOR

Amantes da fotografia se reúnem no Farol da Bahia para celebrar Dia do Fotógrafo

Atividade foi organizada pelo Ateliê 2Art

Elaine Sanoli

Publicado em 8 de janeiro de 2025 às 20:46

Fotógrafos se reuniram no Farol da Barra Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Dia 8 de janeiro marca a celebração de um importante profissional: o fotógrafo. E nada melhor do que comemorar fazendo o que eles mais amam. Com suas câmeras em mãos, profissionais e amantes da fotografia se reuniram no Farol da Barra, em Salvador, na tarde desta quarta-feira (8), para registrar as belezas da capital da baiana em conjunto.

A atividade foi organizada pelo Ateliê 2Art, gerido pelos profissionais Gil Ramos, Iuri Figueiredo e Natan Antônio. A ideia era celebrar a data com amigos e incentivar novos fotógrafos. "A gente está muito preso em tela, dentro de casa, no trabalho e esses encontros, celebrando especialmente o dia do fotógrafo, reúne gente muito diferente. Hoje veio psicóloga, professor de educação física, aposentada, empresário, fotógrafo profissional, filmmaker, advogado, uma galera muito eclética e a fotografia é o fio condutor que junta isso", expressou Ramos.

Gil Ramos Crédito: Paula Fróes/CORREIO

A reunião no Farol, um dos pontos mais famosos e belos de Salvador, teve o custo de R$ 100, que será revertido com impressões fineart no Ateliê, e contou com monitoria do fotógrafo Marcelo Vaz. "A gente montou um cronograma de eventos, com palestras, workshops com esse fim educativo, de ensinar algo sobre fotografia, tem alguns fotógrafos convidados em datas especiais", projetou Ramos.

Ele explicou que a ideia é realizar eventos similares a cada dois meses. "A gente vai sair para fotografar em feira do interior, que eu adoro, a gente sai para fazer workshop na rua também, dá uma ação bem legal ao longo do ano", completou, lembrando que cada participante recebeu um 'passaporte' para comparecer aos próximos eventos.

O evento mobilizou amantes da fotografia de toda Salvador. Ulisses Lima, fotógrafo desde 2016 e professor, celebrou o momento e as pessoas que partilham do mesmo amor pela fotografia que ele. Ele contou que já conhecia e trabalho do Ateliê 2Art há cerca de quatro anos e se sente próximo da proposta do projeto.

Ulisses Lima Crédito: Paula Fróes/CORREIO

"A ideia é reunir amigos, pessoas que gostam da fotografia, que têm essa relação muito própria e muito próxima da memória, do arquivo, e está em busca de construir esta memória, ainda que seja a fotografia de paisagem ou de arquitetura, qualquer que seja o viés, mas pessoas que tenham essa sensibilidade, que estejam inclinadas a entender a fotografia com o seu papel social, cultural e educacional", disse.

A parceria de anos com os integrantes do Ateliê 2Art também levou a psicóloga Rafaella Dominguez ao Farol. "É um lugar de muito acolhimento e troca e hoje foi uma oportunidade muito boa de viver a fotografia como gosto: na rua, vivendo Salvador e sua gente e na melhor hora que é o pôr do sol. É sempre mto bom encontrar e conhecer pessoas que se unem pela fotografia", afirmou.