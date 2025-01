VERÃO

Começam cursos de verão da Funceb; ainda dá para se inscrever

Aulas de dança serão em 15 modalidades, com mais de 300 vagas

A Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) iniciou as aulas dos Cursos de Verão 2025 - Intensivos, promovidos pelo Centro de Formação em Artes (CFA). São mais de 300 vagas abertas, e os valores variam a depender da modalidade escolhida.

As aulas serão realizadas até o dia 17 de janeiro, durante as manhãs e tardes. De 20 de janeiro a 21 de fevereiro, as aulas acontecem apenas pela manhã. De 24 a 28 de fevereiro, as aulas retornam nos dois turnos, na Escola de Dança da Funceb, que fica na Rua da Oração, nº 01, no Pelourinho.