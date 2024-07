MELHORIA

Ambulantes do Camelódromo Portão da Piedade ganham novas barracas

No local, atuam 82 trabalhadores

Da Redação

Publicado em 29 de julho de 2024 às 15:52

São 82 trabalhadores no Camelódromo Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

Os 82 ambulantes que atuam no Camelódromo Portão da Piedade, no Centro de Salvador, ganharam novas barracas, através de uma ação realizada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

As estruturas antigas e desgastadas pela ação do tempo deram espaço para equipamentos vulcanizados e com melhor espaço para organizar e expor as mercadorias. Também possuem reservatórios na parte inferior, em que os ambulantes podem guardar as mercadorias ao encerrar o expediente.

Vendedora de confecções no Camelódromo Portão da Piedade, a permissionária Marivada Santos, 39, declarou sua satisfação com a nova barraca. “Eu adorei. Está tudo arrumadinho, pendurado e organizado. Antes ficava tudo amontoado. O cliente agora consegue escolher melhor”, disse, enquanto apontava para os cabideiros que separam os vestuários masculino e feminino.

Mais adiante, o vendedor de peças íntimas Leon Andrade, 60, também comemorou a troca da estrutura. “A barraca nova está excelente, minha banqueta está toda organizada. Trabalho com peças pequenas e graças ao gradil da nova barraca, consigo expor toda a minha mercadoria”, comentou o ambulante.

Para a vendedora de brinquedos infantis Leonísia Andrade, 45, as barracas antigas estavam degradadas e a substituição melhorou bastante a condição de trabalho. “Antes a gente ficava até com vergonha de convidar o cliente. Agora, ficou show”, disse.

Nos últimos três anos e meio, a Prefeitura entregou 15 camelódromos e outros quatro seguem em fase de construção, no Calabetão, Tancredo Neves, Narandiba e Pau da Lima. Além disso, projetos para construção da estrutura na Feirinha do IAPI, Feirinha da Engomadeira, Porto das Sardinhas e Pirajá também estão em andamento.

O projeto dos camelódromos buscou reorganizar os estabelecimentos dos trabalhadores, com mais mobilidade, fluidez e acessibilidade no deslocamento dos pedestres. Também foram instalados novos sanitários para uso dos permissionários e dos usuários das feiras.

O presidente da Associação Integrada de Vendedores Ambulantes e Feirantes de Salvador (Assidivam), Rosimario Lopes, afirma que a categoria está muito satisfeita com as melhorias. “É uma evolução muito grande. Ganhamos camelódromos e as barracas sucateadas estão sendo trocadas por novas. Felizes com esse olhar para nossa categoria, para atender melhor às necessidades dos ambulantes. Nós ganhamos e os clientes também”, comentou.

Cronograma

De acordo com a Semop, um cronograma de troca foi elaborado e todas as ruas do centro de Salvador que abrigam ambulantes terão as barracas substituídas. O diretor-geral de Serviços Públicos da Semop, Alysson Carvalho, explica que a intenção é melhorar cada vez mais as condições de trabalho dos comerciantes de rua.