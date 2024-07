INAUGURAÇÕES

Prefeitura entrega Feira do Japão requalificada e novo camelódromo em Paripe

Investimento total foi de R$1,3 milhão

Da Redação

Publicado em 4 de julho de 2024 às 15:32

Feira do Japão

A prefeitura de Salvador requalificou a Feira do Japão, na Liberdade, e entregou o novo camelódromo da Rótula de Paripe, no Subúrbio. As obras foram inauguradas nesta quinta-feira (4) pelo prefeito Bruno Reis e pelo secretário de Ordem Pública (Semop), Alexandre Tinôco. O investimento total foi de R$1,3 milhão, dos quais R$700 mil no novo camelódromo e R$600 mil na feira.

Com acesso principal em uma das transversais da Estrada da Liberdade, a Feira do Japão é uma das mais antigas e tradicionais da cidade, sendo bastante frequentada pelos moradores do entorno que estão à procura de produtos com melhor preço e qualidade.

No lugar, é possível encontrar barracas e estabelecimentos comerciais que vendem frutas, verduras, legumes, temperos, frutos do mar e carnes. Com a revitalização, a Prefeitura instalou 450 m² de cobertura termoacústica e entregou 125 novas barracas. Além disso, a iluminação passou a ser em LED, mais eficiente e econômica.

“Estamos fazendo um trabalho com muito carinho, com muita atenção a todos que trabalham no comércio informal da nossa cidade. Aqui na Feira do Japão, estudamos qual projeto a gente podia desenvolver e definimos que seria essa cobertura isotérmica. Essa estrutura protege da chuva, pois ela tem calha para drenagem da água, e protege do sol, amenizando o efeito do calor”, destacou Bruno Reis.

O chefe do Executivo municipal lembrou que este tipo de instalação passou a ser padronizada em toda a cidade. “Aqui também colocamos 125 barracas de chapa galvanizadas equipadas com espaço de armazenamento onde os feirantes podem guardar as suas mercadorias”, acrescentou.

Já no Subúrbio, o novo Camelódromo da Rótula de Paripe conta com estrutura que oferece mais conforto e segurança para todos os comerciantes e usuários. Com área coberta de 380 m² de telha termoacústica, o espaço tem 65 barracas. O local conta com pavimentação em concreto, aumentando a durabilidade e segurança, além de iluminação em LED, garantindo mais visibilidade e economia.

“Esta era uma área totalmente desordenada, com comércio já consolidado. Contudo, os trabalhadores tinham que atuar em barracas de lona e madeira, com equipamentos degradados. Mudamos essa realidade, trazendo uma infraestrutura mais digna”, afirmou Tinoco.