Prefeitura entrega 24 mil kits escolares para alunos das escolas parceiras de Salvador

Kits contam com itens como tênis, mochila e livros didáticos

Da Redação

Publicado em 1 de julho de 2024 às 21:41

24 mil estudantes serão beneficiados Crédito: Valter Pontes / Secom PMS

Um evento simbólico marcou o início da distribuição de 24 mil kits com material escolar completo para os alunos das creches e escolas infantis parceiras de Salvador. O encontro aconteceu nesta segunda-feira (1º), no Centro de Integração Familiar (Ceifar), em Tancredo Neves, e contou com a presença do prefeito Bruno Reis e do secretário de Educação (Smed), Thiago Dantas.

O material escolar é o mesmo que foi distribuído às crianças atendidas pela rede própria de ensino do município no primeiro semestre do ano letivo, com pares de tênis, mochila, fardamento completo, livros didáticos, pasta, caderno, estojo, lápis de cera, lápis de cor e borracha, entre outros itens fundamentais para o dia-a-dia da educação. Para tanto, a Prefeitura investiu na aquisição, por meio da Smed, mais de R$4,5 milhões.

Bruno Reis lembrou que, historicamente, a Prefeitura se comportava como repassadora dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para as escolas parceiras.

“Estamos falando de um universo grande de crianças que, depois, virão para a rede própria de ensino de Salvador. Então, eu passei para Thiago Dantas, nosso secretário, essa missão: precisávamos de uma visão do todo, de uma visão única, para que fôssemos uma única estrutura. A gestão tem as suas escolas próprias, mas vocês, das escolas parceiras, realizam um trabalho fundamental”, disse.

“Por isso, decidimos ir além e iniciar uma parceria para que as escolas, antes comunitárias, sejam integradas e façam parte da nossa rede. A primeira medida é esta aqui: oferecer o mesmo material escolar para as escolas parceiras. As escolas de Salvador nunca receberam um kit tão completo como este. Eu quis dizer às famílias: não se preocupem, podem usar o dinheirinho extra que vocês recebem, porque agora a Prefeitura vai dar um material completo para os seus filhos”, completou Bruno Reis.

Antigamente chamadas de ‘comunitárias’ e hoje tratadas pela Prefeitura como parceiras, as escolas conveniadas atendem cerca de 22 mil alunos de 0 a 5 anos na capital baiana. Destas, mais da metade estão em aulas em tempo integral.

A distribuição dos kits escolares foi um compromisso assumido no início deste ano, quando o prefeito anunciou uma série de avanços na relação com as escolas parceiras. Outra novidade é que a gestão municipal vai pagar, com recursos próprios, uma parcela extra, equivalente a uma 13ª parcela dos repasses federais, para que as unidades possam realizar investimentos em infraestrutura pedagógica.

“Aqui, o prefeito vem cumprir um compromisso, uma palavra que foi dada, de estender para as escolas parceiras o mesmo tratamento que é dado à rede própria. E hoje isso está sendo materializado com a entrega do mesmo kit escolar distribuído aos alunos da rede municipal de ensino. Ou seja, o mesmo tênis, a mesma mochila, o mesmo estojo, tudo também foi disponibilizado gratuitamente às escolas parceiras”, disse o titular da Smed, Thiago Dantas.

Como aponta o secretário, a aposta no novo relacionamento foi certeira: de 2023 para 2024, o número de alunos matriculados nas escolas conveniadas cresceu em 2 mil. “Passamos por uma grande reformulação desta parceria e os números são impressionantes. A gente teve um crescimento de escolas parceiras, que saíram de 139 em 2023 para 162 neste ano. Enfim, a proposta de tratar as escolas parceiras como rede é um sucesso”, disse.

Até o início do segundo semestre do ano letivo, no dia 8 de julho, serão entregues 24.377 kits escolares, 8.560 pares de tênis, 7.998 mochilas e 7.226 kits de fardamento contendo camisetas de regata e de manga e bermudas. Serão beneficiadas 162 unidades escolares credenciadas junto à Secretaria Municipal da Educação (Smed).

Ivonete de Assis é avó de Nicole Oliveira, de 5 anos, que estuda no Ceifar há três anos. “Eu acho que esse kit vem em boa hora e é uma grande ajuda, porque tem vários pais que estão desempregados e hoje não recebem nenhum auxílio do governo. Então foi uma grande iniciativa da Prefeitura, eu gostei muito dessa ideia e acho que vai ajudar muita gente que está necessitada”, afirmou.

Parceria

O Centro de Integração Familiar atende crianças da região de Tancredo Neves há 30 anos. Atualmente, a unidade tem 293 alunos matriculados, de 3 a 5 anos. Segundo a gestora da instituição, Maria Raquel Gomes, a entrega dos kits escolares é um marco na história das escolas parceiras.

“É a realização de um sonho, de uma luta que vem há muitos anos, e é o reconhecimento ao nosso movimento. A gente já teve vários casos de alunos que voltam para casa sem fazer a tarefa porque não tinham lápis. Infelizmente, boa parte das famílias não têm condições de providenciar um kit escolar para as crianças, e a gente da escola precisa dar um jeito e arrumar. Então é um divisor de águas, algo que vai nos ajudar muito”, disse.

Ailton Moura, diretor-geral da Associação de Escolas de Educação Comunitária (AEEC), destacou os avanços. “Eu tenho 20 anos militando na área da educação comunitária, e a gente sabe toda a dificuldade que temos de reconhecimento. As escolas comunitárias precisam de estrutura, até porque, depois, essas crianças vão para a rede municipal. E, em todos estes anos de caminhada, eu digo que essa atual gestão municipal foi um diferencial na relação com a educação comunitária, porque deu possibilidade para a gente se equipar e se estruturar”, afirmou.