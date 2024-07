INCENTIVO

Prefeitura estuda criar central audiovisual e trazer produções da Netflix para Salvador

Segundo o prefeito, está em estudo também a transformação de uma antiga fábrica no bairro de Plataforma em uma central de estúdios, para atrair a gravação de novelas, filmes e séries em Salvador. Ele disse que as conversas com a Netflix estão em curso para que produções de grande alcance da plataforma de streaming tenham a capital baiana como cenário.