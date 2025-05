CONJUNTO PENAL

'Ameaçaram me matar': vídeo mostra monitor tentando entrar com celular em presídio

Homem estava com celular, três relógios digitais e um cabo carregador

A prisão de um monitor identificado apenas como Matheus, que aconteceu após ele tentar entrar no Conjunto Penal Masculino de Salvador com aparelhos eletrônicos a mando de traficantes , foi registrada em um vídeo que circula nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver o suspeito retirando um celular, três relógios digitais e um cabo carregador de dentro da bota que o monitor de ressocialização calçava. >

“Bata a bota no chão aí. Na meia não tem nada, não? Deixa eu ver esse coturno, tira a palmilha dele”, questiona um policial penal enquanto o suspeito tira o calçado. Quando Matheus tira a bota, os policiais identificam um celular embalado, além dos relógios e o cabo carregador. Por ser monitor de ressocialização e fazer parte da segurança do local, o suspeito chega a ser questionado pelos policiais. >

Ao justificar a ação criminosa, ele afirma que não teve opção. “Os caras me ameaçaram lá na rua [onde o suspeito mora]. Ameaçaram me matar”, afirmou Matheus durante a revista. O monitor revela ainda para quem os aparelhos seriam entregues na unidade prisional. “[Era para ser entregue] a Ronald, da cela um”, respondeu ao ser questionado pelos policiais penais do local. >