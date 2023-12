Amigos entoam música gospel no velório do cantor Pedro Henrique em Porto Seguro

Velório do cantor Pedro Henrique. Crédito: Reprodução

O velório e o enterro do cantor gospel aconteceram neste sábado (16), em Porto Seguro, na Bahia. Durante a despedida, amigos e familiares cantaram juntos uma música gospel do artista, "Vai Ser Tão Lindo", que era a canção que Pedro estava cantando quando morreu em seu último show, em Feira de Santana, na última quarta.



A música fala sobre Deus cumprindo as promessas feitas aos fiéis. Membros da Todas Music, gravadora de Pedro, puxaram o coro. Estavam no velório as cantoras gospel Valesca Mayssa, Dalete Hungria, Suellen Brum e Nathalia Braga. Também estava na cerimônia, que aconteceu na 1ª Igreja Batista de Porto Seguro, o diretor da gravadora, Alessandro Porfirio.

O pai de Pedro Henrique disse à TV Subaé que o filho morreu de "causas naturais", segundo as informações do Instituto Médico Legal de Feira. "Não foi cansaço, não foi infarto, não foi nada. Deus resolveu recolher meu filho", disse ele.

Segundo o Departamento de Polícia Técnica (DPT), a causa da morte só poderá ser definida com laudo de necrópsia, que, de acordo com o estabelecido por lei, é disponibilizado em um prazo de dez dias. Porém, o prazo pode ser prorrogado por solicitação do perito, de acordo com a necessidade de exames complementares. Em média, a liberação do documento pode demorar 30 dias.

O corpo de Pedro foi enterrado no Cemitério Pousada Eterna depois do velório, que foi transmitido pela internet.

Morte

Pedro estava em Feira de Santana para participar do Culto da Gratidão, evento privado da influenciadora Looh Alves. A festa era transmitida on-line e o momento em que ele passou mal foi filmado. Ele cai repentinamente no meio da música.

Pedro chegou a ser socorrido e levado para uma unidade de saúde, mas já chegou morto.

O artista continuava ativo nas redes sociais até quarta-feira, 13. Ele publicou stories no Instagram mostrando que havia chegado a Salvador, na Bahia. Em sua última publicação, o artista publicou que estava em Feira de Santana, no interior do Estado. O cantor tinha um show marcado em um evento privado na capital baiana no mesmo dia.