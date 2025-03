IMÓVEIS

André Guimarães celebra entrega de empreendimento

Festa recebe moradores e convidados para experiência que uniu arte e sofisticação

Publicado em 31 de março de 2025 às 16:16

Área de lazer no alto do ART STUDIO é uma das maiores da cidade Crédito: Divulgação

Na última sexta-feira (28), o Grupo André Guimarães promoveu a celebração de entrega do ART STUDIO. Localizado na orla de Salvador, o evento foi realizado no rooftop do empreendimento – uma área na cobertura, projetada para lazer –, que se destaca por ser um dos maiores da cidade. >

A celebração reuniu os primeiros moradores, artistas responsáveis pelas obras, parceiros, e a equipe do grupo. Na programação, o evento ofereceu experiências exclusivas, com ilhas gastronômicas, música ao vivo e uma vista privilegiada, garantindo momentos memoráveis para todos que fizeram parte dessa jornada. >

“O ART STUDIO é a materialização de uma visão ousada que une arte, arquitetura e estilo de vida contemporâneo. Cada detalhe foi pensado para oferecer uma experiência única e elevar o padrão de viver bem em Salvador”, afirma Daniel Sande, CEO de Incorporações do Grupo André Guimarães.>

Em 2024, o habite-se foi emitido e a entrega das chaves já foi realizada. Desde então, os primeiros moradores começaram a ocupar os espaços, e a entrega oficial simboliza a conclusão de um projeto que traz à cidade um novo conceito de viver com arte e propósito. O empreendimento oferece 420 studios, com opções de plantas que variam entre 18m² e 45m². A arquitetura é uma verdadeira galeria, com obras de renomados artistas baianos, como Alba Vasconcelos, Bel Borba, Almandrade, Flávia K, Elenildo Café, Gustavo Moreno, Justino Marinho, Leonel Mattos, Sérgio Rabinovitz e Zivé Giudice, espalhadas pelos 10 andares do prédio.>

“Essa iniciativa é fundamental para levar a arte para além dos espaços tradicionais, alcançando pessoas que, muitas vezes, não frequentam museus, galerias, ateliês ou circuitos artísticos em geral. Ter a arte presente e instalada no cotidiano dos moradores e visitantes desse edifício permite que ela dialogue com novos públicos, despertando curiosidade, interesse e se comunicando com todos, desde crianças até adultos. Além disso, projetos como esse ampliam a visibilidade dos artistas baianos e reforçam a importância de tornar a cultura e os trabalhos artísticos acessíveis", afirma Alba Vasconcelos.>

O grande destaque do empreendimento é seu rooftop, que conta com piscina aquecida, spa com hidromassagem, salas de massagem, academia de 500m², com infraestrutura completa, sportbar, workplace gourmet e barbecue place, oferecendo aos moradores um espaço completo para lazer e convivência. “O conceito de Open Spaces foi pensado para flexibilizar o uso dos apartamentos, permitindo aos moradores personalizar seus espaços de acordo com suas necessidades e estilo de vida”, explica Nicole Luz, gerente de Incorporação da André Guimarães.>

Com foco em sustentabilidade, o ART STUDIO também se destaca pela infraestrutura inovadora, que inclui painéis fotovoltaicos, sensores de presença, recarga para carros elétricos, e elevadores inteligentes. O projeto recebeu o selo IPTU Verde – Selo Ouro, garantindo um desconto de 10% no tributo municipal.>