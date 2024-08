PROTEÇÃO

Animais recuperados e sob ameaça de extinção são soltos em reserva na Bahia

Trinta e dois mamíferos, aves e répteis recuperados pelo Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) de Salvador foram soltos nesta sexta-feira (2), na Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Lontra, nos municípios de Entre Rios e Itanagra, Litoral Norte da Bahia. Dentre os animais, está um ouriço-preto, em estado de vulnerabilidade à extinção, de acordo com a Lista da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção e a Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN, na sigla em inglês).

A Lontra é uma Área de Soltura de Animais Silvestres (Asas), por ter características ecológicas favoráveis a espécies ameaçadas e endêmicas, com vegetação nativa abundante e cursos d'água. Além dela, a Bracell possui mais três Asas na Bahia: a Fazenda Raiz, localizada no bioma Caatinga, no município de Água Fria; o Projeto Sergipe, em Jandaíra; e o Projeto Cachoeira, em Entre Rios. Juntas, as quatro reservas já receberam mais de 1.200 animais silvestres, nos últimos 4 anos.