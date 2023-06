Antigo hotel Atlântico começa a ser demolido na Orla de Salvador

Quem passa pela Orla de Salvador, mais precisamente pela região do Jardim de Alah, tem percebido uma movimentação de obras. Trata-se da demolição do antigo Hotel Atlântico, inaugurado na década de 80 e desativado em 2016. O local dará lugar a um novo empreendimento.



O hotel era da categoria 3 estrelas. O prédio tinha 4 andares e contava com restaurante em um salão com vista para o mar, bar, piscina e deck de madeira, além de possuir um salão de convenções com capacidade para 40 pessoas. O estabelecimento oferecia 49 apartamentos, alguns com vista para os coqueirais do Jardim de Alah.