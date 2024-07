BAHIA

Ao menos 10 terreiros foram alvos de depredação em dois anos

Pelo menos 10 terreiros foram alvo de depredações na Bahia desde 2022. As informações fazem parte do levantamento da Associação Brasileira de Preservação da Cultura Afro-Ameríndia (AFA), o qual o CORREIO teve acesso. O último episódio aconteceu no domingo (21), quando servidores do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) destruíram um templo religioso no Parque Nacional da Chapada Diamantina.