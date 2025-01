VIOLÊNCIA

Ao menos 99 pessoas foram mortas por tiros dentro de casa em Salvador e RMS em 2024

Dados preliminares do Fogo Cruzado apontam 110 vítimas da violência armada em casa

Wendel de Novais

Publicado em 3 de janeiro de 2025 às 10:07

Ao todo, 110 pessoas foram baleadas dentro de casa na RMS e na capital Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O caso da menina de 6 anos que foi baleada no rosto enquanto dormia em casa, no Alto da Terezinha, em Salvador, na última quarta-feira (1º), dá continuidade a uma série de registros recorrentes de pessoas atingidas pela violência armada dentro de suas residências na capital e na Região Metropolitana (RMS). Em 2024, de acordo com dados parciais do Instituto Fogo Cruzado, que monitora o número de mortos, feridos e baleados por arma de fogo na região, 99 pessoas morreram após serem baleadas enquanto estavam em suas próprias casas e longe das ruas.

Ao todo, segundo o instituto, 110 pessoas foram vítimas de disparos em residências, sendo que 99 acabaram morrendo e 11 ficaram feridas. Os dados são preliminares. Apesar de o ano ter acabado, o Fogo Cruzado vai apresentar os números finais no relatório anual da violência armada na região, em 2024, que será divulgado em breve.

O ano passado terminou de forma trágica para a família do menino Samuel Andrade de Jesus, 5 anos, que acabou morto após ser atingido por um tiro nas costas, na tarde do dia 18 de dezembro, quando brincava dentro de casa.

Em um primeiro momento, os parentes nem desconfiaram que um tiro tivesse acertado a vítima, porque, quando foi ferido, disparos não foram ouvidos na rua onde ele morava no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas.

A morte de Samuel entrou nas estatísticas de crianças atingidas pela violência armada em 2024. Ao todo, 10 foram vítimas, enquanto uma morreu e nove ficaram feridas.

Antes de Samuel morrer em casa, uma idosa identificada como Maria Lúcia Gentil Santos, 67 anos, foi morta dentro da própria casa no bairro do Pau Miúdo, em Salvador. O caso foi registrado na Rua Eufrosina Miranda, que fica nas imediações da Avenida Barros Reis. De acordo com uma fonte policial, Maria foi alvo de diversos disparos na sala de casa por suspeitos que chegaram ao local e atiraram pela janela.