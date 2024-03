LUTO

Morre médico, professor da Ufba e líder espírita André Luiz Peixinho, aos 73 anos

O sepultamento acontece neste domingo (31), no Cemitério Jardim da Saudade

O médico, psicólogo, filósofo, professor e líder espírita André Luiz Peixinho morreu na tarde do último sábado (30), aos 73 anos, em Salvador. Segundo as primeiras informações divulgadas, ele foi vítima de um infarto.

A Federação Espírita da Bahia divulgou que o velório será neste domingo (31), a partir das 10h. O sepultamento está marcado para 16h, no Cemitério Jardim da Saudade.

O diretor da FMB, Antônio Alberto Lopes, publicou uma nota de pesar sobre o falecimento do colega. No texto, ele destaca que Peixinho foi uma “figura ímpar, dedicando sua vida ao ensino e ao bem de todos através de suas obras comunitárias”.

Ao expressar condolências a família, Lopes reforçou que a FMB se compromete a honrar a memória de Peixinho e dar continuidade ao legado do professor. “Seu legado transcende as salas de aula e os textos publicados, residindo no impacto profundo que teve sobre seus alunos, colegas e todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo”, acrescentou.