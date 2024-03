LUTO

Aos 78 anos, morre músico baiano Paulo Levita

A missa de sepultamento do compositor acontece nesta quinta-feira (28)

Publicado em 27 de março de 2024 às 20:08

Paulo Levita Crédito: Reprodução

O músico baiano Paulo Levita, um dos integrantes do grupo Bossa From Bahia, morreu nesta quarta-feira (27) em sua casa na capital baiana, ao 78 anos.

A missa de sepultamento do compositor acontece nesta quinta-feira (28), no Cemitério Jardim da Saudade, no bairro Brotas, a partir das 14h30. A cerimônia será aberta para que todos os fãs e admiradores do músico possam prestar uma última homenagem.

Paulo deixa quatro filhos, oito netos e um imensurável legado artístico e contribuições para a música baiana. “Ele teve grandes parceiros musicais, [com quem] compôs várias músicas, a que ele mais se orgulhava era “Nossa Senhora” em parceria com Carlinhos Brown e gravada por Bebel Gilberto, onde ele gravou o violão e Brown fez a percussão”, relembra Leco Levita, um dos filhos do músico.

O sucesso do cantor extrapolou ainda as barreiras geográficas. “[Ele] teve os dois discos lançados no Japão com Palmyra e João Donato que ele também amava. Tocou em muitos lugares com vários parceiros, que hoje vão se reencontrar, como João Gilberto, João Donato, Saul Barbosa, Letieres Leite”, comenta Leco.