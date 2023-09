Apae Salvador passa a oferecer Teste do Pezinho com cobertura ampliada

Apae Salvador. Crédito: Divulgação

A partir deste mês de setembro, a cobertura do teste do pezinho oferecido na Apae de Salvador pelo SUS será ampliada. Agora são 8 dosagens incluindo a Toxoplasmose Congênita.



A toxoplasmose congênita (TC) é uma doença infecciosa que acontece pela transferência transplacentária do Toxoplasma Gondii (o parasita) para o bebê, decorrente de infecção primária da mãe durante a gestação. Os recém-nascidos que apresentam manifestações clínicas podem ter sinais no período neonatal ou nos primeiros meses de vida. Esses casos costumam ter, com mais frequência, sequelas graves, como acometimento visual em graus variados, sequelas neurológicas, anormalidades motoras e surdez.

Clinicamente, a infecção pode passar despercebida ou causar sinais e sintomas que variam dependendo do estado imunológico do paciente e do quadro clínico - por exemplo, paciente imunodeprimido, toxoplasmose ocular, na gravidez ou congênita. A toxoplasmose adquirida durante a gestação apresenta especial relevância pelos danos causados ao desenvolvimento do feto.

A detecção da Toxoplasmose Congênita no Teste do Pezinho

O Ministério da Saúde incluiu a detecção da infecção por toxoplasma no teste do pezinho para que seja possível um diagnóstico rápido com rápida intervenção buscando a prevenção de sequelas. Isto aumenta ainda mais a importância da realização do Teste do Pezinho nos bebes.

O Brasil apresenta uma das mais elevadas prevalências da toxoplasmose em todo o mundo. Mais de 50% dos escolares e 50-80% das mulheres em idade fértil apresentam anticorpos contra o parasito. Entre 20-50% das mulheres em idade reprodutiva são suscetíveis e estão em risco de adquirir a infecção na gestação. Sem tratamento, a infecção durante a gestação resulta em doença congênita em cerca de 44% dos casos, ao passo que o tratamento apropriado reduz esse risco para 29%. Vários estudos realizados no Brasil mostraram que nascem entre 5-23 crianças infectadas a cada 10.000 nascidos vivos. Vale ressaltar que no pré-natal o exame de toxoplasmose também é muito importante.

A infecção congênita geralmente se apresenta assintomática, ou na forma leve sem gravidade ao nascer. As formas mais graves possuem taxa de letalidade de 12%, varia de infecção generalizada ao nascer (com elevada mortalidade perinatal) à forma neuro-óptica com alterações do volume craniano (microcefalia ou hidrocefalia), crescimento intrauterino retardado, calcificações intracranianas, alterações liquóricas, convulsões, icterícia com esplenomegalia, hipertonia e paralisia, com possibilidade de desenvolvimento de complicações mentais ou surdez, deficiência visual grave e coriorretinite.

Teste do Pezinho na Bahia

De acordo com o Serviço de Referência em Triagem Neonatal da Apae, em 2022, foram triados na Bahia mais de 150 mil nascidos vivos. Esse número corresponde a 85,7% da cobertura, o menor dos últimos anos. Vale destacar ainda que no primeiro trimestre de 2023, o número de triados com o teste do pezinho em relação ao mesmo período em 2022 já foi menor, passando de 51.068 bebês para 50.346. Esses dados acendem uma luz de alerta para a necessidade de os familiares levarem os seus recém nascidos para a realização do exame.

O teste do pezinho, pelo SUS, é um programa de saúde pública e permite detectar doenças como Fenilcetonúria, Hipotireoidismo Congênito, Doença Falciforme e outras Hemoglobinopatias, Fibrose Cística, Hiperplasia Adrenal Congênita, Deficiência de Biotinidase e Aminoacidopatias.