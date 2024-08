FALTA DE LUZ

Apagão em Salvador: subestação teve desligamento durante troca de equipamentos

A falta de energia registrada parcialmente em bairros de Salvador e Lauro de Freitas, na Região Metropolitana, aconteceu por conta de um desligamento envolvendo a subestação Pituaçu, com reflexo parcial no atendimento à área metropolitana da capital baiana. A informação foi divulgada pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), atribuindo o dado à Eletrobras.