EM CHAMAS

Apartamento pega fogo na Barra; mãe e filha estavam dentro do imóvel

Um apartamento no bairro da Barra, em Salvador, pegou fogo na manhã desta quinta-feira (10). O incêndio teria começado na cozinha e aconteceu com duas moradores dentro do imóvel, uma mulher e uma criança. As duas são mãe e filha, segundo reportagem da TV Bahia.

O Corpo de Bombeiros está no local para apagar as chamas, uma ambulância do Samu também atende as vítimas. Não houve feridos, no entanto, a mulher que mora na residência passou mal devido ao nervosismo no incidente. Uma outra moradora do prédio teve uma crise de ansiedade.