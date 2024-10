SALVADOR

Mulher perde apartamento após incêndio no Garcia

Caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (4)

Da Redação

Publicado em 4 de outubro de 2024 às 21:49

Sede do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) Crédito: Manu Dias

Um apartamento na 2ª Travessa Dom Manoel I, no bairro do Garcia, pegou fogo na manhã desta sexta-feira (4). De acordo com informações da TV Bahia, as chamas se alastraram rapidamente pelo local, que fica no último andar de um imóvel com três pavimentos. A Defesa Civil da Salvador (Codesal) foi acionada e vistoriou o espaço, onde vive uma mulher, e declarou perda total.

O fogo chamou a atenção dos vizinhos, que ficaram assustados com uma fumaça preta e com o estouro das vidraças da residência. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o combate às chamas. Os bombeiros tentaram apagar o fogo com jatos de água, mas não foi suficiente. Eles precisaram içar mangueiras até a porta do imóvel para controlar o incêndio.

Não há informações sobre a causa do fogo. Em entrevista à TV Bahia, a dona da casa informou que acendeu uma vela, que teria caído no colchão e iniciado às chamas. Ela estava sozinha dentro do imóvel e precisou ser atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após inalar fumaça e passar mal.