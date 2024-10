TEMPO

Previsão aponta chuvas moderadas em Salvador no próximo domingo

Chuvas são esperadas em outras regiões da Bahia, como o Baixo-Sul e o Recôncavo

Da Redação

Publicado em 4 de outubro de 2024 às 21:20

Chuva em Salvador Crédito: Marina Silva/CORREIO

Quem for votar em Salvador vai precisar ter o guarda-chuva com aliado. De acordo com a Defesa Civil (Codesal), a previsão para o próximo domingo (6) é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas moderadas, a qualquer hora do dia.

Já no sábado (5), a previsão é de céu parcialmente nublado com chuvas fracas, a qualquer hora do dia. As temperaturas variam entre 22 °C e 29 °C com umidade de até 70% e ventos chegando a 23km/h no final de semana.

Já o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica a possibilidade de nuvens com chuva isolada durante o sábado. A temperatura mínima prevista é de 22º e a máxima de 31º. A previsão se repete no domingo com variação de temperatura entre 24º e 30º.

Quanto à Bahia, o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) aponta a possibilidade de pancadas de chuva na faixa costeira do extremo-sul baiano no próximo sábado. Para o resto do estado, a expectativa é de céu nublado com poucas possibilidades de chuva.