POVOS ORIGINÁRIOS

Quatro em cada dez indígenas têm acesso a abastecimento de água em terras demarcadas na Bahia

No levantamento anterior, realizado em 2010, o estado tinha 52% no mesmo item

Os povos indígenas em territórios demarcados oficialmente na Bahia sofreram com a falta de abastecimento de água. Conforme o censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 37,8% desta população tinha fornecimento através da rede de distribuição, o que representa menos da metade quando comparada a população geral do estado, em que 82,7% receberam a água tratada. No levantamento anterior, realizado em 2010, o estado tinha 52% no mesmo item, o que significa uma diminuição de 14,2%.