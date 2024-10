RECÉM-INGRESSADOS NA CORPORAÇÃO

Sete investigadores da Polícia Civil têm pedido de exoneração publicado pelo governo do Estado

Sete investigadores da Polícia Civil e um perito tiveram a exoneração dos cargos publicada pelo Diário Oficial do Estado da Bahia nesta sexta-feira (4). O documento lista que o afastamento dos cargos ocorreu “a pedido” do grupo sem apontar os motivos que levaram a saída.

A maioria havia sido integrada na corporação há apenas duas semanas, com o mais antigo tendo entrado na PC no dia 28 de agosto. Eles ocupavam cargos em Salvador, Região Metropolitana e no interior do estado.