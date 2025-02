LAZER

Apartamentos de luxo compartilhados inauguram em Praia do Forte; veja fotos

Imóveis seguem padrão premium

A MyDoor, empresa que atua na venda de casas de alto padrão em destinos de lazer compartilhadas por meio de sociedades imobiliárias com no máximo oito sócios por casa, inaugurou apartamentos de luxo na Praia do Forte. Os imóveis seguem um padrão premium.>