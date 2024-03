JUSTIÇA

Após 12 anos, marido que matou a mulher a facadas vai à júri popular nesta quarta

Depois de quase 12 anos, Carlos Augusto Roque dos Santos vai à júri popular nesta quarta-feira (14) pelo assassinato da mulher, Nadja Heber Silva Nascimento dos Santos . O julgamento começará às 08h, no Fórum Ruy Barbosa, no Campo da Pólvora.

O casal estava em casa, no Condomínio Nova Cidade, quando o crime aconteceu, em 22 de abril de 2022, no bairro de Canabrava. A vítima foi atingida por golpes de faca em várias partes do corpo, e morreu antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).