LIBERDADE

Após 25 anos, atirador baiano que matou 3 em cinema é solto

"A Seap confirma a soltura de Mateus da Costa Meira, em uma decisão do Tribunal de Justiça da Bahia", disse a pasta. Mateus cumpria a pena no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, em Salvador.

No dia 3 de novembro de 1999, o ex-estudante invadiu uma sala de cinema do Shopping Morumbi, atirando diversas vezes com uma submetralhadora contra pessoas que estavam no local. Três morreram e outros também ficaram feridos.