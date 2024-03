SEGURANÇA

Após a Bahia liderar pela 5ª vez ranking de violência, Jerônimo volta a dizer que criminalidade é 'tema nacional'

Os dados são da pesquisa Monitor da Violência, do G1, um índice nacional de homicídios feito com base em informações oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal (DF), que foi divulgado na terça-feira (12). Em média, a Bahia registrou 404 assassinatos por mês em 2023, além de contabilizar 4.722 homicídios dolosos (quando há intenção de matar), 63 casos de latrocínio (roubo seguido de morte) e 63 casos de lesões corporais seguidas de morte.

No total, o Monitor da Violência registrou 39.492 mortes violentas no Brasil. O segundo lugar no ranking foi Rio de Janeiro, que teve quase 40% menos mortes do que a Bahia. O estado teve 3.388 em 2023. Em seguida, aparece Pernambuco, com 3.518, 45% a menos de assassinatos do que o estado baiano.