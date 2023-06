Após confusão, visitas são suspensas na Penitenciária da Mata Escura

Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Uma confusão acontece nesta quinta-feira (15), no Complexo Penitenciário Lemos de Brito, na Mata Escura, em Salvador, que teve a visitação suspensa. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) diz que não houve rebelião, mas familiares de presos afirmam que houve um confronto entre detentos e dizem que uma pessoa foi morta, o que a administração não confirma.



Segundo a direção da penitenciária, na noite de ontem presos do Módulo II tiveram comportamento de desrespeito e desobediência às ordens de policiais penais, que foram xingados. Houve determinação de adoção de medidas restritivas e revista para apreensão de ilícitos.

Já as famílias, que estão na ficaram em frente a penitenciária nesta manhã, contam outra versão. "Foi confusão de facção. Todo mundo sabe que não pode colocar no mesmo módulo CV com BDM. Eles colocaram, o pessoal começou a discutir e começou a guerra. Nisso, morreu um deles lá dentro. Aí fechou tudo, suspendeu visita e não deixou ninguém entrar", diz a esposa de um preso.

Os grupos criminosos do Comando Vermelho (CV) e Bonde do Maluco (BDM) são rivais e protagonizaram diversos confrontos nos últimos meses pelo domínio territorial de bairros de Salvador. Para os familiares, o confronto se repetiu, agora, dentro do complexo penitenciário.

A mãe de outro preso, inclusive, diz que as autoridades escondem o que acontece dentro da penitenciária. "Isso está acontecendo desde ontem e eles mentem, dizendo que está tudo tranquilo lá dentro. É pura mentira, brincam com a vida de quem está lá dentro. E aqui fora ficamos desesperadas sem saber se é um filho da gente que morreu ou é um marido".

Reivon Pimentel, presidente do Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado da Bahia (Sinspeb), no entanto, garante que a confusão passou de gritaria. "Uma insatisfação por conta dos custodiados no módulo II, até pela cobrança da manutenção da ordem. O equipamento foi recém-entregue e está sendo cobrado pelo Estado ordem e disciplina, e isso incomoda a massa carcerária", explica.

"Houve, sim, uma insatisfação por parte dos custodiados, mas foi repelida de pronto. A ordem e a disciplina está mantida no pavilhão", garantiu. Em nota, a Seap também negou que houve rebelião no presídio e diz que a visitação foi suspensa hoje por conta de indisciplina dos presos e do processo de revista. A Defensoria Pública foi acionada e enviou uma equipe ao local.

Advogados fizeram visitas

Apesar das visitas terem sido suspensas, advogados que representam os detentos e foram procurados pelos familiares puderam entra no Complexo Penitenciário e conversar com seus clientes. Desirée Ressutti é advogada de três custodiados do Módulo II e relatou que o local estava fechado e silencioso.

"Os portões estão fechados e está tudo silencioso. Nos informaram que o diretor está lá dentro e que está acontecendo um procedimento normal, comum. Garantiram que é uma inspeção e não há nenhum ferido dentro do local", afirma ela, que não conseguiu ver nenhum dos detentos.

Ela ressaltou ainda que a administração e os agentes garantiram que nenhuma pessoa ficou ferida no meio da confusão, diferente dos que os familiares dos detentos afirmavam no local.