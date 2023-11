Após determinação judicial, filha de Sara Mariano visita avó materna

Mãe de Sara Mariano, Dolores Correia. Crédito: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO

Após uma determinação judicial, a filha da cantora evangélica Sara Mariano passou um final de semana com a avó materna, pela primeira vez, após o assassinato da mãe. Atualmente, a criança de 11 anos está sob a guarda da família de Ederlan Mariano, que está preso no Complexo da Mata Escura, por ser apontado pelas autoridades como mandante da morte de Sara.



De acordo com a advogada da família, Sarah Barros, o encontro foi alegre e com muitas saudades."Foi um encontro bastante alegre. No sábado, ela passou o dia com a avó, foram na piscina e se divertiram. No outro dia, a mesma coisa, ela retornou e passaram o dia juntos. E nesta quarta-feira está prevista uma nova visita", disse.

A advogada também conta que a família pretende pedir à Justiça a guarda da criança. "Temos algumas coisas que estão sendo alegadas no corpo do processo, e outras que temos conhecimento, que diante dos direitos das família, eu entendo que a família materna tem as melhores condições de possuir a guarda da menor neste momento. A criança está sem ir para escola, então ela corre o risco de perder o ano, não está saindo de casa, nenhum suporte psicológico foi dado, então ela também está sendo uma vítima dentro desse crime", afirmou Sarah Barros, advogada da família materna.

Último contato

O último contato da família materna com a filha de Sara Mariano, foi por meio de um áudio, no dia 26 de outubro, quando Ederlan Mariano registrou o desaparecimento da esposa que, no dia seguinte, foi encontrada morta às margens da BA 093, em Dias D’Ávila, Região Metropolitana de Salvador (RMS). A informação foi confirmada pela advogada da família, Sarah Barros. Segundo a advogada da família, foi concedida uma decisão liminar que regulamenta a convivência e suspende o poder familiar de Ederlan.

Descumprimento

No dia 17 de novembro, uma audiência foi determinada pelo delegado Euvaldo Costa e os avós paternos foram intimados pessoalmente para comparecerem na oitiva especial, onde a filha de Sara Mariano seria ouvida, além da entrega da criança de 11 anos, para a família materna. A menina seria devolvida para a família paterna no domingo. Ambas as determinações aconteceriam na Dercca, mas foram descumpridas em totalidade pelos avós paternos, que não levaram a criança.

Versão da família materna

Dolores Freiras, a mãe de Sra Mariano, e Soraya Correia, irmão da cantora, afirmam que os avós paternos da menina, pais de Ederlan Santos Mariano, têm ignorado as tentativas de contato feitas por elas e pela advogada que as representa.