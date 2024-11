NESTA SEGUNDA (18)

Após furtos, atendimento aos taxistas é suspenso em Salvador

Coordenação de Táxis e Transportes Especiais (Cotae), no Vale dos Barris, foi assaltada

Monitores, cabos de energia elétrica e de redes foram levados pelos assaltantes. A Guarda Municipal foi acionada e um boletim de ocorrência será registrado. A Semob irá avaliar nesta segunda as condições para o futuro retorno do atendimento ao público. A Cotae fica localizada ao lado do antigo prédio da Transalvador, no Vale dos Barris.