SALVADOR

Após morte de bebê, MP-BA vai investigar denúncia de violência obstétrica

Apuração do caso será encaminhada por meio de Promotoria de Justiça de Saúde da capital

Em nota, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) informou que, ao tomar conhecimento do fato, prestou apoio e acolhimento à família. "Ressaltamos ainda que uma sindicância será rigorosamente conduzida para apurar com transparência as circunstâncias do óbito, respeitando os direitos dos envolvidos e mantendo o compromisso com a ética e a excelência no atendimento", afirmou a pasta.