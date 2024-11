OCUPAÇÃO IRREGULAR

MP-BA recomenda retirada de mesas e cadeiras de bares da Saúde e da Barra; veja lista

Órgão recomenda que a prefeitura de Salvador fiscalize estabelecimentos em até 60 dias

Uma recomendação do Ministério Público da Bahia (MP-BA) coloca em risco a boemia de Salvador. No dia 14 de outubro, o órgão emitiu um documento no qual sugere que a prefeitura de Salvador fiscalize estabelecimentos comercias que colocam mesas e calçadas em vias públicas. Segundo o MP-BA, a gestão municipal deve notificar, autuar e até caçar os alvarás de funcionamento dos locais que obstruam a passagem de pedestres e veículos. São citados bares e restaurantes de diversos bairros da capital, como a Saúde e a Barra.