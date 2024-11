PODEM SER AUTUADOS

Veja lista de bares em Salvador que ocupam calçadas de forma indevida e são alvo do MP

Recomendação do MP-BA sugere fiscalização em estabelecimentos de seis bairros

Maysa Polcri

Publicado em 5 de novembro de 2024 às 12:44

MP-BA cobra medidas de fiscalização Crédito: Reprodução

A recomendação do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) para que estabelecimentos comercias desocupem vias públicas de bairros de Salvador especifica quais bares e restaurantes devem ser fiscalizados pela prefeitura. O documento, o qual a reportagem teve acesso, sugere que a gestão municipal fiscalize e até suspenda alvarás de funcionamento se as regras não forem cumpridas em até 60 dias.

O MP-BA considera ocupação irregular a instalação de mesas, cadeiras, toldos, barracas, bancas e similares que obstruam a passagem de pessoas e veículos. A situação é comum no Largo da Saúde, por exemplo, onde diversos estabelecimentos ocupam a via pública e dificultam a circulação de carros. Outro problema citado pela reportagem é a poluição sonora, denunciada por moradores da localidade.

Os estabelecimentos do bairro da Saúde citados pelo MP-BA são: Bar Tamo Junto, TG Pastelaria, Churrasco do Mami (Bar do Mimi), Bar do Leo, Boteco do Godinho e Depósito de Bebidas Vianas. Além do Di Janela Restô Bar, da chef Nara Amaral. A recomendação foi assinada pelas promotoras de Justiça Cristina Seixas Graça e Alice Alessandra Ataide Jácome no dia 14 de outubro.

A recomendação cita ainda ambulantes com bancas localizadas na esquina entre a Rua da Glória e o Largo da Saúde, além do Baiano Churrasqueiro (bairro da Barra), Bar do Fiais (Castelo Branco), Bar Cantinho da Telma (Bonfim) e Bar do Neno (Dois de Julho). Também são citadas barracas no bairro da Liberdade.