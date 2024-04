DESAPARECIDO

Após quatro dias, técnico de enfermagem é encontrado em Salvador

Segundo a PM, os militares receberam a informação de que um homem desorientado estava caminhando às margens da BA-535. Ao chegar no local, os policiais identificaram o técnico, que não era visto desde o sábado (13).

Os PMs encaminharam o homem para receber os primeiros socorros no posto de atendimento ao usuário da Concessionária Bahia Norte (CBN), onde foi medicado.

Relembre o caso

A noiva de Guilherme ainda conta conta que ele deu plantão de 12h no Hospital Aliança e depois seguiu para plantão no Hospital da Cidade. "A gente conversou com a coordenadora, ela confirmou que ele deu plantão, não deu indício de surto, de nada, era uma pessoa tranquila, que brincava o plantão todo e ninguém notou nada de anormalidade", diz. Guilherme saiu da unidade, que fica na Caixa d'Água, por volta das 7h40 de sábado.