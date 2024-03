TERCEIRO ENCONTRO

Após recorde de público, Bispo Leonardo anuncia data de novo evento na Fonte Nova

Sucesso nas redes sociais, ele retorna à praça esportiva no próximo dia 21 de abril

Depois de bater o recorde de público na Arena Fonte Nova, o bispo Bruno Leonardo confirmou a data de seu novo evento religioso no estádio.

Sucesso nas redes sociais, ele retorna à praça esportiva no próximo dia 21 de abril. No ano passado, o culto religioso reuniu mais de 60 mil pessoas e causou alvoroço na capital baiana. Antes, em 2022, ele também havia lotado a praça esportiva.

Depois da repercussão do evento do ano passado, ele retornou à capital baiana para anunciar a doação de alimentos arrecadados no evento. Para este ano, mais detalhes serão anunciados pelo bispo na semana culto na Arena Fonte Nova.