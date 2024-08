CIDADE

Após requalificação, Prefeitura entrega Rua Conselheiro Pedro Luiz, no Rio Vermelho

Foram feitas melhorias no trânsito

A Rua Conselheiro Pedro Luiz, no Rio Vermelho, foi entregue à população na manhã deste sábado (3), após passar por uma requalificação. Foram feitas melhorias no tráfego, pensadas para a implementação do Bus Rapid System (BRS), com ônibus rodando em faixas exclusivas pela orla até o aeroporto.

Segundo a Transalvador, responsável pela iniciativa, com o investimento de R$4,4 milhões, foram realizados serviços de requalificação de asfalto e calçada, instalados semáforos inteligentes e colocados novos postes em LED e um novo ponto de ônibus na entrada do Largo da Mariquita.

Além disso, foi implantada uma nova ciclovia, agora no eixo central da via. A reforma contempla a reabertura da Rua Vieira Lopes, transversal lateral à clínica AMO, interligando o tráfego de veículos também com a Rua João Gomes, paralela à Conselheiro Pedro Luiz. Também foi feito um novo retorno na Rua Santa Isabela.

Uma nova baia para ônibus também foi construída no sentido Lucaia, nas imediações da academia Smart Fit. Além disso, um retorno será inaugurado sob o complexo Rei Pelé para beneficiar moradores da região da Avenida Garibaldi, que contarão ainda com uma nova passagem, entre a Pedro Luiz e a via exclusiva do BRT.

Bus Rapid System (BRS)

O secretário municipal de Mobilidade (Semob), Fabrizzio Müller, afirmou que a previsão é ter o BRS passando pelo local ainda neste ano.