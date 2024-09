CULTURA NO CENTRO

Após restauro, Palacete Tira-Chapéu será reaberto nesta segunda como centro gastronômico e cultural

O restauro e a adaptação do Palacete foram conduzidos pela Elysium Sociedade Cultural

Publicado em 2 de setembro de 2024 às 12:01

Palacete Tira-Chapéu Crédito: Lucas Assis

O Palacete Tira-Chapéu, prédio erguido no início do século XX pela Associação dos Empregados do Comércio da Bahia e tombado pelo patrimônio histórico, será reaberto após restauro e adaptação.

A abertura institucional do Palacete, situado na rua Chile, será nesta segunda-feira (2), com apresentação do maestro João Carlos Martins e inauguração da Casas Conceito com show do cantor baiano Carlinhos Brown.

Também a partir do dia 2 e até 3 de novembro, das 17h às 22h, a exposição Uma Imersão na História do Restauro do Palacete Tira-Chapéu estará aberta ao público. Um acervo com imagens, documentos, peças e ferramentas vai revelar os detalhes de cada etapa da restauração.

O complexo também contará com restaurantes, como o liderado pelo chef francês Claude Troisgros, o Preta – da chef Angeluci Figueiredo -, o Ibérico (Grupo Soho), o bar Paraíso (do Purgatório Bar) e o Casaria, além da enoteca The Latvian, do fumoir da Jamm Charutos, da Choperia da Heineken e um café da Três Corações.

O restauro e a adaptação do Palacete foram conduzidos pela Elysium Sociedade Cultural e a Tira-Chapéu Empreendimentos. O projeto teve o patrocínio da Eletrobras.