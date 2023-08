Após roubo, polícia de Feira recupera carro avaliado em R$ 1 milhão

Um carro avaliado em um milhão de reais, furtado no dia 6 de julho, no bairro Capuchinhos, em Feira de Santana, foi recuperado na terça-feira (1º), na zona rural de Irará, por uma equipe da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Feira.



Logo após tomar conhecimento do roubo do veículo, os investigadores da unidade especializada iniciaram as diligências para localizar a Mercedes-Benz, de cor preta. O carro ainda será devolvido ao dono.