CONDIÇÃO DE TRABALHO

Após rumores, Samu nega paralisação durante o Micareta de Feira

Por isso, o Ministério Público do Trabalho (MPT) realizou na última sexta-feira (12) a primeira audiência de mediação envolvendo a categoria e a Secretaria de Saúde do município. O objetivo era esclarecer a questão. Durante a audiência, realizada na sede do MPT, foram feitos relatos de problemas na oferta de insumos e condições de segurança, principalmente no que se refere ao estado de conservação dos veículos.