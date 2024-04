MEDIDAS DE SEGURANÇA

Prefeitura de Feira estabelece normas de comercialização nos circuitos da Micareta 2024

A Prefeitura de Feira de Santana estabeleceu normas de comercialização nos circuitos da Micareta 2024, entre os dias 18 e 21 de abril, com arrastão no dia 22. O documento adota medidas para a segurança do folião. O decreto foi publicado em edição do Diário Oficial Eletrônico nesta sexta-feira (12).